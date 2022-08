Mort de Michel Berger : ce top model avec qui il trompait France Gall...

Son nom est indissociable de celui de France Gall. Et pourtant, de son vivant, Michel Berger n'a pas aimé qu'une seule et unique femme. Le chanteur, disparu depuis 30 ans tout juste, le 2 août 2022, aurait d'ailleurs bien pu finir ses jours auprès d'une autre. Marié à l'interprète de Poupée de cire, poupée de son depuis l'année 1976, il aurait vécu une idylle avec une certaine Béatrice Grimm... et aurait même envisagé de tout plaquer pour s'installer, aux Etats-Unis, avec elle.

Il voulait tout simplement refaire sa vie avec elle, comme on l'apprenait pour la première fois dans l'ouvrage Michel Berger, l'étoile au coeur brisé de Grégoire Colard, attaché de presse de l'artiste, et Alain Morel, paru en 2010 aux éditions Flammarion. "Elle est alle­mande, top model, présen­ta­trice de talk show, grande avec son mètre 78 et très belle, mannequin à Paris, racontait-on, à son propos, dans les colonnes du journal Le Soir. Il la rencontre dans un dîner. Elle travaille pour une grande agence. Elle a eu une liai­son avec Timo­thy Dalton, le James Bond gallois, puis avec le rocker Billy Joël. Elle songe à enta­mer une carrière de chan­teuse."

Beatrice tombe immédiatement sous le charme