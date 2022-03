Michel Berger : Comment a-t-il rencontré sa maîtresse Beatrice Grimm ?

En août prochain, cela fera déjà trente ans que Michel Berger est mort. Un livre vient lever le voile sur l'ultime histoire de coeur du populaire chanteur, mort des suites d'une crise cardiaque. Alors qu'il était encore officiellement marié à France Gall, il vivait une liaison passionnée avec Beatrice Grimm. Comment s'étaient-ils rencontrés ?

C'est Yves Bigot qui raconte les coulisses. En réalité, Michel Berger et Beatrice Grimm se croisent une première fois à un dîner donné par l'ancien patron de la station NRJ, à Paris, en 1990. A cette époque, le mannequin allemand est notamment connu avoir été la compagne de Rod Stewart. Mais, au milieu de la foule, ils ne se calculent pas vraiment. Puis, en 1991, Michel Berger prend la direction de Los Angeles afin de travailler sur une version anglo-saxonne de la comédie musicale culte Starmania après avoir planché sur son ultime album solo, Ça ne tient pas debout. Lors des castings pour trouver les interprètes, Beatrice Grimm se présente, elle qui avait choisi de poser ses valises à Santa Barbara. "Beatrice tombe immédiatement sous le charme. Michel lui demande de chanter You've Got a Friend de James Taylor, en l'accompagnant au piano, et se fait lui aussi immédiatement happer", écrit le biographe.

Très vite, la relation professionnelle devient passionnelle. Michel Berger multiplie les allers et retours à Los Angeles, prétextant le travail même si son couple avec France Gall est sur le point de finir ; à en croire le photographe Jean-Marie Périer, qui s'était déjà confié à Yves Bigot, le couple était en réalité séparé depuis quatre ans déjà. La relation entre Michel et Beatrice se poursuivra aux quatre coins du monde, lors de voyages à New York ou en Egypte. Puis le chanteur annonce en 1992 à sa femme et mère de ses deux enfants qu'il veut divorcer. Malgré tout, la famille part comme chaque été dans sa demeure de Ramatuelle, pour les vacances et, lors d'un match de tennis, Michel Berger décède emporté à seulement 44 ans par une crise cardiaque. Quant à Beatrice, elle sera effacée du tableau par France pendant des années...

