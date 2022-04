Francesca Antoniotti fiancée à un charmant corse : elle confirme en vidéo !

Grande annonce mardi 5 avril 2022 sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8). Comme à son habitude, Cyril Hanouna prend des nouvelles de ses chroniqueurs. Et c'est alors qu'il salue Francesca Antoniotti, chroniqueuse ce jour. L'occasion pour le trublion du PAF de revenir sur la vie amoureuse de l'animatrice et ex-chanteuse vue dans la Star Academy (saison 4, en 2004). De son côté, la belle en dit plus et confirme même ses fiançailles !

"Je suis fiancée", lance Francesca Antoniotti face à ses camarades de TPMP. Son amoureux, Cyril Hanouna l'a déjà rencontré. "Un jour, je vais à une soirée et je la vois seule à seule avec un mec. Et elle me dit que c'est son futur mari", se souvient l'animateur star de la chaîne. Et de préciser que l'heureux élu est "très sympa". Les deux hommes ont échangé quelques mots et se sont mutuellement fait bonne impression. "Il vous a adoré, ça s'est très bien passé", indique ainsi la future mariée.

Autour de la table, les autres chroniqueurs se montrent plutôt curieux. C'est alors que les questions quant à l'identité de l'amoureux de Francesca Antoniotti pleuvent. La belle livre quelques informations sur sa moitié. Elle révèle ainsi filer le parfait amour avec lui depuis deux ans. Plus encore, elle précise qu'il a le crâne rasé, qu'il est d'origine corse et exerce le métier d'orthopédiste.

Un profil qui colle avec celui de Bernard Orsini, dont l'identité avait déjà été révélée. En janvier dernier, sur Instagram, Francesca Antoniotti avait pris la pose avec son amoureux, la bague au doigt. Le couple ne se cache alors plus. C'est à ce moment que les internautes avaient appris via la page officielle de l'heureux élu qu'il est un spécialiste en orthopédie et orthèses et possède des cliniques en Corse et à Monaco.