Francis Cabrel fou de Mariette depuis 52 ans : très rares photos du couple et de leur fille Aurélie

Ce mercredi 23 novembre, Francis Cabrel fête ses 69 ans. Il est l'un des artistes français les plus populaires de ces quatre dernières décennies grâce à des titres comme La Corrida, Petite Marie, Je l'aime à mourir, C'est écrit ou encore Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai qui ont fait de lui l'une des plus grandes stars de la chanson française. Il est aussi l'un des artistes ayant la plus longue longévité.

En parlant de longévité, Francis Cabrel est en couple avec Mariette Darjo depuis plus de cinquante ans. Ils se sont rencontrés en 1970 alors qu'ils n'étaient pas encore majeurs. Ils se sont mariés à Vianne dans le Lot-et-Garonne en 1974 avant de devenir parents de trois filles dont Aurélie, née le 30 juillet 1986, Manon, née en 1990 et Thiu, adoptée en 2004 à l'âge de trois mois.

Mariette, une femme discrète loin de la sphère médiatique

À la différence de son mari Francis dans la lumière depuis de nombreuses années, Mariette Darjo se fait plus discrète dans la sphère médiatique. Décoratrice d'intérieur dans le Lot-et-Garonne, elle gère en parallèle le label Chandelle Productions. Selon le biographe de Francis Cabrel dans une interview à Gala, Hugues Royer, Mariette a oeuvré "pour que Francis puisse se délester au maximum des tâches domestiques" afin de se consacrer "corps et âme à la musique et à l'écriture". Par ailleurs, leur fille aînée Aurélie a décidé de mettre de côté sa carrière musicale pour se consacrer à la restauration. Elle a ouvert en 2018 l'hôtel restaurant Le Square à Astaffort, une ville que son père Francis connaît bien pour organiser tous les ans les Rencontres d'Astaffort. Ces rencontres permettent à des jeunes auteurs-compositeurs d'écrire une quarantaine de chansons en seulement quinze jours.

Ils ne divorceront jamais

Entre Francis Cabrel et sa femme Mariette, la flamme n'est pas prête de s'éteindre, même après cinquante-deux ans d'amour. C'est que qu'avait souligné l'écrivain Alain Wodrascka dans sa biographie Cabrel, les chemins de traverse (éditions L'Archipel). "Entre eux, c'est à la vie, à la mort. Il la considère avant tout comme la mère de ses deux filles, Aurélie et Manon. En 2004, ils ont adopté Thiu, une fillette vietnamienne de trois ans. Ils ne divorceront jamais (...) C'est un couple solide. Une complicité à toute épreuve", avait-il écrit.

En tout cas, Francis Cabrel et sa femme Mariette forment un couple heureux, et pour encore longtemps !