Aurélie Cabrel : La fille de Francis Cabrel, qui lui ressemble tant, s'est fait "casser la figure" à cause de son nom

Francis Cabrel a pris sa retraite dans un paradis vert, en posant ses valises à Astaffort, région où le chanteur de 68 ans a passé le plus clair de son enfance. Passionné de vin, il possède aussi un hôtel-restaurant, Le Square, géré par sa fille Aurélie Cabrel. Cette fille de discrète, qui fête ses 36 ans, ce samedi 30 juillet 2022, a semble-t-il fait une croix sur sa carrière de chanteuse. Elle qui lui ressemble tant physiquement avait déjà reconnu par le passé avoir souffert de son nom de famille si célèbre.

En octobre 2011, Aurélie Cabrel, alors âgée de 25 ans, sortait son premier album Oserais-je?. En promo, elle acceptait un entretien avec nos confrères du journal Le Parisien, et confiait la difficulté d'avoir parfois porter ce patronyme. "Avec mes soeurs [Manon, 32 ans, et Thiu, 18 ans qu'il a adoptée au Vietnam en 2004, quand elle avait trois mois, ndlr], nous étions protégées de la presse, mais à l'école on en a souffert. Je me suis déjà fait casser la figure à cause de ça. Quand j'avais une bonne note, on me disait que c'était parce que j'étais la fille de Cabrel. On me balançait que mon père vivait que pour lui et que c'était pour cela que ma mère travaillait. C'était traumatisant, mais ça forge un caractère, cela m'a permis de faire un bel album."

La discrète Aurélie Cabrel a donc décidé d'en faire une force et s'était refusée de chanter sous pseudo, assumant pleinement d'être une Cabrel. "Les gens m'ont dit : 'Tu devrais prendre un pseudo.' Il n'en a jamais été question", avait-elle fait savoir. Comme Thomas Dutronc ou encore Izïa Higelin, la fille de Francis Cabrel a préféré se faire seulement un prénom. Si elle a longtemps tourné autour de cette envie de chanter, en commençant par manager des groupes six ans plus tôt, elle semble aujourd'hui avoir tourné cette page mais garde un pied dans la musique. En effet, elle a son propre label de musique Baboo Music et a récemment produit l'artiste astaffortais Mayu, qui a sorti son premier single le 1er juillet dernier. Un musicien, auteur et interprète brésilien tout en sensibilité.