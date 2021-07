Francis Cabrel évoque pudiquement l'adoption de sa fille Thiu, "un merveilleux geste d'amour"

Il chante la vie autant qu'il la donne. A vrai dire, la discographie de Francis Cabrel a souvent été influencée par son quotidien et les évènements marquants de son existence. Marié à la décoratrice d'intérieur Mariette Darjo depuis l'année 1974, l'artiste est père de trois filles qui ont, à leur manière, eu un impact sur tel ou tel album. Quand il a sorti Sarbacane, après quatre ans de silence, il venait par exemple d'accueillir son aînée, Aurélie, elle-même devenue chanteuse depuis.

A chaque fois que j'ai eu un enfant, cela s'est ressenti dans mes disques

"J'approche de la quarantaine, je viens d'avoir ma première fille et je comprends aussi qu'il n'y a plus que cela qui compte. Là, ma vraie vie s'installe. Je me suis découvert plus père de famille que chanteur, se souvient-il dans les colonnes du magazine Paris Match. A chaque fois que j'ai eu un enfant, cela s'est ressenti dans mes disques. Ça me gonfle le coeur d'amour et de tout un tas de sentiments à partager qui font probablement que j'écris mieux." Menant sa carrière et son rôle de père de famille de front, simultanément mais à son rythme, Francis Cabrel a également dédié en 2008 le titre Mademoiselle l'aventure à la mère biologique de Thiu, sa 3e fille, adoptée au Vietnam à l'âge de 3 mois.

Les gens qui adoptent traversent tous ces moments-là

S'il considère l'adoption comme un "merveilleux geste d'amour", tout autant qu'un sérieux cas de conscience, Francis Cabrel parle de cette aventure avec énormément de pudeur. Tant et si bien qu'il évite soigneusement d'interpréter la chanson Mademoiselle l'aventure sur scène. "Je ne la chante pas souvent, admet l'ancien moustachu. C'est vrai que, quand ma fille est dans la salle, ça me gêne un peu. Elle est dure à interpréter, parce que les gens qui adoptent traversent tous ces moments-là. Mais je tenais à les décrire. Le texte original est encore plus poignant, j'en ai fait une version finale un peu édulcorée pour arriver à le chanter en public." Sa fille, il l'aime à mourir, assurément...

Retrouvez l'interview de Francis Cabrel dans le magazine Paris Match du 8 juillet 2021.