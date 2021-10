Francis Cabrel en couple avec Mariette depuis ses 17 ans : rares photos du couple

Côté vie privée, Francis Cabrel est résolument un homme heureux. En couple avec Mariette depuis plus de cinquante ans, le chanteur de 67 ans - présent ce jeudi 21 octobre 2021 dans Une journée avec Brassens sur France 3 - vit une parfaite histoire d'amour. Une idylle qui a commencé en 1970, alors qu'il était âgé de 17 ans, lors d'une fête de village à Buzet-sur-Baïse.

Une belle romance qui, au bout de quatre ans, s'est concrétisée par un mariage. De cette union, les deux amoureux ont donné naissance à leurs filles, Aurélie (âgée de 34 ans) et Manon (30 ans). Sans oublier la jeune Thiu (16 ans), adoptée lorsqu'elle n'avait que trois mois. Mais alors que la carrière du chanteur l'a propulsé en haut des charts, Mariette Cabrel (Darjot, de son vrai nom) a également une vie professionnelle très remplie.

Décoratrice d'intérieur de profession, la mère de famille dirige sa propre boutique dans le Lot-et-Garonne. De plus, cette dernière s'occupe également en parallèle d'une société immobilière, mais aussi du label de musique Chandelle Productions ! Une vie professionnelle très diverse qui témoigne de tous ses talents. Dans une interview accordée à nos confrères de Gala en 2012, le biographe du chanteur s'était d'ailleurs épanché sur le rôle crucial de Mariette au sein de sa famille. Très investie dans la carrière de son époux, la mère de famille a tout fait "pour que Francis puisse se délester au maximum des tâches domestiques", afin qu'il se consacre "corps et âme à la musique et à l'écriture."

Un mode de vie très rythmé par la carrière de son époux, mais qui risque néanmoins d'être beaucoup plus calme à l'avenir. Comme Francis Cabrel l'a rappelé lors d'une entrevue accordée au Parisien, le 18 octobre dernier, sa prochaine tournée - prévue pour 2022 - sera probablement la dernière. "Je m'interroge comme [Jean-Jacques Goldman] à ne pas faire l'album et la tournée de trop. J'ai fait quatorze albums, plusieurs milliers de concerts, il y a quand même un effet répétitif", avait-il expliqué au quotidien. Et de conclure : "Pour moi, c'est bientôt."