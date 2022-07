Francis Cabrel installé à Astaffort : sa grande maison "au milieu des vignes"

Si de nombreuses stars vivent à Paris, souvent pour les besoins liés à la carrière, certaines personnalités ont décidé de s'installer au vert. C'est le cas du chanteur Francis Cabrel. L'artiste aujourd'hui âgé de 68 ans a posé ses valises à Astaffort. Et il est un habitant très investi !

Bien que né à Agen, Francis Cabrel a passé son enfance à Astaffort. Et si carrière lui a fait découvrir les quatre coins de la France, l'interprète de Je l'aime à mourir a gardé intact son enracinement dans ce petit village d'environ 2000 habitants, en Nouvelle-Aquitaine. "De cette enfance modeste, il conserve l'amour de cette bourgade dans laquelle il habite encore aujourd'hui, dans une grande bâtisse blanche entourée par les vignes, qu'il exploite depuis de nombreuses années en compagnie de son frère Michel", relatait Chérie FM en 2020.

Mais au-delà de sa passion du vin, Francis Cabrel est avant tout passionné de musique et l'artiste n'a pas manqué de faire de sa demeure un lieu idéal pour la chanson. "C'est également là qu'il y a enregistré plusieurs de ses albums, ayant aménagé là-bas son propre studio, le Studio Éphémère. C'est au sein de ses murs qu'ont pris forme la plupart des morceaux de ses albums Les beaux dégâts, Des ronces et des orties ou encore In extremis", ajoutait le site de la radio. Enfin, il possède aussi un hôtel-restaurant, Le Square, géré par sa fille Aurélie Cabrel, laquelle semble avoir fait une croix sur sa carrière de chanteuse.

Le chanteur, marié depuis des années à la discrète Mariette, ne la joue pas star du tout à Astaffort, bien au contraire ! "Il a ainsi créé deux associations culturelles de la ville, Musique et culture, qui permet de dispenser des cours de musique, de danse, mais aussi de théâtre à de jeunes élèves de la région ; et Voix du Sud, une structure de stages et parrainages d'artistes locaux qui donne lieu à une manifestation annuelle, les Rencontres d'Astaffort", précise Chérie FM. Ces derniers temps, Francis Cabrel s'est également illustré dans une campagne organisée par sa ville afin de trouver un médecin qui voudrait bien s'y installer !