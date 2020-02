Francis Huster, sa première fois avec une jeune actrice : "Ça m'a choqué à vie"

Le charme à la française, c'est sans doute lui qui le représente le mieux. Lui qui arpente les planches, les petits comme les grands écrans, véritable muse de Claude Lelouch, a fatalement un côté très séducteur... bien malgré lui. Francis Huster, qui a eu des relations très médiatisées par le passé, a toujours conservé un respect immense pour ses compagnes, durables ou éphémères. Pour les femmes en général. Mais s'il y a une chose qu'il ne supporte pas, c'est l'appropriation abusive d'autrui. "Je hais la jalousie, c'est un sentiment minable que je n'ai jamais éprouvé, explique-t-il dans les colonnes du magazine Gala. Je déteste également le sentiment de possessivité. Une femme n'est pas un mouchoir et un homme, un bas."

On se caressait, on s'embrassait dans un lit

S'il a dû mal à gérer ce genre de dérives sentimentales, c'est aussi et surtout parce que, tôt dans la vie, Francis Huster a vécu une aventure intime qui l'a particulièrement touché. Alors qu'il n'était que peu expérimenté, le comédien s'est retrouvé fort dépourvu face à une partenaire à la langue bien pendue. "Je me souviens de l'une des premières fois où j'ai fait l'amour, poursuit-il. C'était avec une jeune actrice, tout se passait bien, on se caressait, on s'embrassait dans un lit, on était dans le noir et soudain, elle me dit : 'Prends-moi.' Cela veut dire quoi : le mec doit prendre sa femme ? Ça m'a choqué à vie ! Par réflexe, je n'ai jamais eu le sentiment qu'une femme m'appartenait."

Sa lettre d'amour à "la femme qui l'a quitté"

Francis Huster n'a pas fini de dévoiler toute sa verve. Le 6 février 2020, l'acteur dévoilera de nouvelles confessions dans les pages de son nouvel ouvrage intitulé Pourquoi je t'aime (éditions du Cherche-Midi). Une lettre d'amour qu'il dédiera à "la femme qui l'a quitté"... mais laquelle ? Le comédien a connu l'amour dans les bras d'Isabelle Adjani, il a été marié pendant quinze ans à Nina Companeez et a formé un couple emblématique avec Cristiana Reali, la maman de ses deux filles, Elisa et Toscana. Réponse dans les 216 pages de son ouvrage bientôt en librairie...

