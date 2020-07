Francis Lalanne écarté de Fort Boyard et amer : Alexia Laroche-Joubert réagit

À compter de ce samedi 11 juillet 2020, France 2 lance la nouvelle saison de Fort Boyard. Une nouvelle saison qui a mis en place de nombreux changements, notamment en ce qui concerne le casting des personnages du jeu. On sait par exemple que Mister Boo a pris la décision de quitter le navire après sept ans de bons et loyaux services. Mais c'est surtout Francis Lalanne qui manquera à l'appel.

En effet, alors qu'il incarne depuis 2016 Narcisse Lalanne, le chanteur de 61 ans a tout bonnement été écarté de l'émission présentée par Olivier Minne. La faute, selon lui, à son âge devenu un facteur à risques en raison de l'épidémie de coronavirus. Dans les colonnes du Parisien, c'est "très choqué", qu'il s'est exprimé sur le sujet. "Quand j'ai demandé quand débuterait le tournage, on m'a dit que mon personnage ne serait pas dans cette saison, à cause des assurances. Elles refusent de prendre en charge le risque lié au Covid. Et par conséquent, comme j'ai 61 ans, je n'étais pas le bienvenu. (...) Si j'en veux à quelqu'un, ce sont aux assurances. Je n'exclus pas de me retourner juridiquement contre elles, car c'est de la discrimination", confiait-il avec amertume.

Il est assez narcissique

Alexia Laroche-Joubert, la productrice de Fort Boyard, a réagi sur Sud Radio ce jeudi 9 juillet 2020. Elle n'a été nullement surprise par les propos de Francis Lalanne, apparemment connu pour son excentricité. "C'est tout le charme et la difficulté de Francis. Je pense que le personnage de Narcisse lui allait assez bien, parce que je pense qu'il était assez narcissique et que donc il ne comprend pas qu'il interprétait un personnage du Fort et que ce n'est pas Francis Lalanne", a-t-elle estimé. Et de conclure en rappelant qu'il savait très bien dans quoi il s'embarquait en rejoignant la grande famille de Fort Boyard. "Ça se réglera ou ça ne se réglera pas, peu importe, mais, en l'occurrence, son contrat, il l'a. Pour le moment, il devrait le relire avec un avocat, il est assez clair..."

Une mise au point cash qui laisse supposer quelques tensions. Pourtant, Francis Lalanne avait expliqué avoir été rassuré par Alexia Laroche-Joubert lors de son entretien avec le quotidien francilien. "Alexia Laroche-Joubert est une amie. Elle était embêtée qu'une compagnie d'assurances puisse écarter Narcisse du tournage. Elle m'a rassurée en me disant que c'était un des personnages cultes du jeu, une des valeurs ajoutées du programme, que c'était bête d'arrêter comme ça, et qu'il reviendrait en grande pompe l'année prochaine."