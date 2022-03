Franck (L'amour est dans le pré) "tombé à terre" : il poste un inquiétant message

Franck sait parfaitement manier les mots pour exprimer ses émotions. Régulièrement, le candidat de L'amour est dans le pré 2021 partage son quotidien avec sa communauté. Mais l'un de ses messages Instagram a quelque peu inquiété ses abonnés.

Le sylviculteur et maraîcher de 46 ans qui réside en Nouvelle-Aquitaine avait le coeur lourd jeudi 24 mars 2022. Et il ne l'a pas caché à ses abonnés quand il a découvert un arbre tombé au sol et l'a pris en photo. Une situation qui a ramené Franck à ses propres émotions. "Il y a des jours où je suis comme cet arbre, tombé à terre et essayant de me relever... Le merle aura beau siffler de son mieux, mes oreilles seront sourdes. Toute chose qui me fait sourire d'habitude sera invisible. Je vais me réfugier dans ma solitude pour y noyer ma tristesse. Comme un bourgeon printanier, je vais attendre que l'hiver passe. Mais des fois, ça semble si long....", peut-on lire.