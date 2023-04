Franck Ribéry : Sa fille Hiziya dévoile son visage pour la première fois, son père très fier de sa "bomba"

C'est une décision qu'elle aura mis du temps à prendre, mais visiblement, Hiziya Ribéry a fait le choix de dévoiler son visage sur son compte Instagram. La jeune fille de 17 est rapidement devenue très populaire sur les réseaux sociaux, au point de compter aujourd'hui plus de 305 000 abonnés sur son compte Instagram. Jusqu'ici, elle avait fait le choix de se concentrer sur ses passions, la mode, la photo et les produits de beauté notamment, mais elle n'affichait pas son visage sur les photos. Elle avait d'ailleurs expliqué la raison lors d'un question-réponse avec ses abonnés. "Elle ne sert pas à grand-chose, elle n'a rien à voir avec ce que je veux partager", expliquait-elle début janvier.

Un petit échange assez intéressant lors duquel la fille aînée de Franck Ribéry en disait plus sur elle-même. Installée du côté de Munich, en Allemagne, avec le reste de sa famille, elle est déjà très douée en langues. "Français, anglais, allemand et j'apprends l'espagnol à l'école. Les langues que je kifferais apprendre ensuite : l'italien et le turc", a précisé Hiziya, déjà très à l'aise dans ce domaine. Loin de son père, qui est resté vivre en Italie après avoir pris sa retraite en fin d'année dernière, la jolie brune semble très épanouie dans la vie et elle a la chance de pouvoir beaucoup voyager. En décembre 2022, elle a eu la chance de partir aux Maldives avec une partie de sa famille et elle en a profité pour prendre de très belles photos de ce lieu paradisiaque.

Hiziya Ribéry dévoile "un peu" d'elle-même

Revenue en Europe, elle a continué à se montrer très active sur son compte Instagram et il y a quelques jours, elle a publié des photos de sa tenue très classe, mais là encore en cachant son visage. Pour la première fois, elle a donc décidé de montrer ses beaux traits dans une publication mise en ligne le 2 avril dernier. "Un peu de moi...", écrit-elle simplement en commentaire, en indiquant que les photos ont été prises par sa mère, Wahiba. Très fier de sa fille, Franck Ribéry n'a pas mis longtemps à réagir. "Ma bomba", écrit-il avec des emojis coeurs.