Franck Ribéry : Ses fils Seif et Mohamed portent fièrement les couleurs de l'Algérie, Wahiba aux anges !

Si Franck Ribéry a fait les beaux jours de l'équipe de France, pour ses enfants, le coeur balance entre leur pays de naissance et le pays d'origine de leur mère, Wahiba. Cela peut se comprendre puisque la femme du footballeur est à fond derrière l'équipe d'Algérie et elle n'hésite jamais à leur apporter son soutien lors des matchs internationaux. Les enfants du couple bénéficient également d'une autre culture puisqu'ils vivent depuis plus de 10 ans en Allemagne, du côté de Munich, où l'ancienne star des Bleus à évolué pendant de nombreuses années.

Si la famille est restée en Allemagne, Franck Ribéry a lui décidé de poursuivre sa carrière en Italie et après un passage réussi à la Fiorentina, il vient de vivre ses derniers mois comme footballeur professionnel au sein du club de la Salernitana. En octobre dernier, il a annoncé qu'il prenait finalement sa retraite à 39 ans, mettant fin à une superbe carrière qui l'a vu remporter de nombreux trophées. Père de cinq beaux et grand enfants, il est donc obligé de vivre loin des siens et il s'est d'ailleurs rappelé de bons souvenirs de sa petite Keltoum il y a quelques jours en publiant une belle photo d'elle et lui sur son compte Instagram.

Seïf-El-Islam et Mohammed portent chance à l'Algérie !

Père de deux garçons, Seïf-El-Islam (9 ans) et Mohammed (7 ans), il semblerait bien que ces derniers soient déjà fans de football comme leur papa. L'aîné est d'ailleurs déjà un très bon joueur, il évolue dans les équipes de jeunes du Bayern Munich et il a déjà engrangé ses premiers trophées. Si on imagine que les fils de Franck Ribéry soutiennent l'équipe de France lorsqu'elle joue, ils sont également à fond derrière l'équipe d'Algérie, comme leur mère l'a montré sur Instagram. Dans sa story (qui est à retrouver sur le diaporama), Wahiba a publié une jolie photo de Seïf-El-Islam et Mohammed, tous les deux vêtues du maillot de la sélection algérienne, affichant un large sourire pour soutenir l'équipe de coeur de leur maman. La femme de l'ancien footballeur est visiblement très fière et elle ajoute notamment un emoji coeur rouge sur la photo.

Un soutien qui a visiblement porté chance à l'Algérie puisque l'équipe l'a emporté 1 but à 0 face au Niger !