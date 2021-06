François Berléand et Nicole Garcia en couple : un coup de foudre alors qu'il était déjà marié !

Le parcours sentimental de François Berléand a connu bien des virages. S'il vit aujourd'hui, paisiblement, avec l'actrice Alexia Stresi et Adèle et Lucie, les jumelles qu'ils ont eu fin 2008, le comédien a vécu d'autres grandes histoires. Pendant plus de dix ans, il a conjugué le présent avec sa consoeur, Nicole Garcia, qu'il a croisé pour la première fois dans Partage de Midi. Dans cette pièce de théâtre, adaptée des écrits de Paul Claudel par le Théâtre de l'Atelier, ils jouaient justement, ensemble, un couple marié. Ils l'ignoraient alors mais ces deux rôles n'étaient qu'un aperçu de leur futur commun.

François Berléand a eu un véritable coup de foudre pour Nicole Garcia. Et pourtant, il était marié et avait deux enfants. Mais l'amour a ses raisons que la raison ne connaît pas. Cédant aux élans de son coeur, l'acteur a vécu douze ans auprès de sa compagne. "Cette magnifique personne, une valeur du cinéma, brillante, m'a donné confiance, expliquait-il au journal Le Monde en 2016. Je n'étais donc pas qu'un histrion. Les metteurs en scène m'ont regardé différemment. Et grâce à elle, j'ai fait neuf mois d'analyse. J'ai pointé du doigt l'histoire du fils de l'homme invisible, que j'avais occultée, mais qui m'avait façonné. Et je suis sorti de l'invisibilité, au cinéma comme dans le théâtre subventionné, où la star, c'est le metteur en scène."

La séparation n'a pas ruiné l'estime qu'ils ont l'un pour l'autre. Dès qu'il est interrogé à propos de Nicole Garcia, François Berléand ne tarit pas d'éloges, clamant haut et fort qu'elle est une réalisatrice formidable. A 69 ans, bien sûr, le comédien se centre davantage sur son entourage proche... d'autant qu'il est cerné de jeunes enfants. Ses jumelles, Adèle et Lucie, ont à peine 12 ans et il est devenu grand-père d'un petit Elios en 2013. Sa rencontre avec l'autrice Alexia Stresi relevait d'ailleurs, elle aussi, du coup de foudre interdit. "Je suis tombé amoureux d'elle à la seconde où je l'ai vue, racontait-il dans les colonnes du magazine Gala. J'ai immédiatement succombé au charme de son regard, à sa beauté. Mais à l'époque, nous vivions chacun en couple et il ne s'est rien passé entre nous." On dirait bien que l'histoire se répète. Depuis, François Berléand est le premier fan d'Alexia Stresi et son premier lecteur. Quel grand romantique...