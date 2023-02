François Cases Bardina (Affaire conclue) dévoile un nouveau look, sa femme "déteste" !

À l'été 2017, France 2 a lancé sa nouvelle émission intitulée Affaire conclue. Et rapidement, le programme d'enchères porté par Sophie Davant a rencontré beaucoup de succès. Un peu plus de cinq ans plus tard, Affaire conclue s'inscrit parmi les rendez-vous incontournables de l'après-midi sur le petit écran. Les téléspectateurs sont en effet toujours plus nombreux à suivre les acheteurs tenter d'acquérir des objets rares. Parmi eux, on retrouve très régulièrement François Cases Bardina, présent depuis les tous débuts.

Mais lorsqu'il ne tourne pas, le brocanteur passe le plus clair de son temps avec sa femme, une jolie brune dont on ne connaît pas le nom mais qu'il expose souvent sur ses réseaux sociaux. Et pour cause, le couple est tout simplement inséparable. Récemment, ce n'est toutefois pas elle qui est apparue sur son compte Instagram, bien que François Cases Bardina l'ait tout de même évoqué avec humour.

En effet, alors que le spécialiste en restauration dévoilait un tout nouveau look, il a tenu à faire savoir que sa compagne n'en était vraiment pas fan. Sur l'image, il sourit en pointant des doigts sa moustache bien fournie tandis qu'il s'est rasé sur les côtés. "Ma femme déteste quand je me fais une moustache comme ça, et vous ?!", a-t-il demandé à ses abonnés.

Les internautes en total accord avec sa femme

Et ces derniers ont malheureusement pour lui été en majorité forcés d'être d'accord avec son épouse. "Elle a bien raison", "Je la comprends", "Oh non ! La barbe vous va bien mieux", "Horriiible", "Vous êtes beaucoup mieux sans", "Totalement d'accord avec votre femme, je préfère sans", "Cette moustache ne vous met pas en valeur !", peut-on lire entre autres.