François et Nicole (L'amour est dans le pré) parents : la petite famille se dévoile

C'est un nouveau bébé made in L'amour est dans le pré qui a récemment pointé le bout de son nez ! Parents depuis peu, Nicole et François sont restés tout à fait discrets sur le sujet. Peu actifs sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram où ils ont laissé leur compte en privé, le couple avait annoncé la grossesse de Nicole mais a donc préféré passer sous silence la naissance de leur premier enfant. Mais ce lundi 30 janvier 2023, à l'occasion de la diffusion des premiers portraits de la 18ème saison, les tourtereaux ont fait une rapide apparition.

Radieux, ils en ont profité pour annoncer la venue au monde de leur bébé. Sur le court extrait vidéo, on peut apercevoir le bout de chou blotti dans les bras de sa maman. Pour l'instant, son visage n'a pas été dévoilé, mais les amoureux se disent on ne peut plus heureux. "Grâce à l'amour est dans le pré on s'est rencontrés. On est heureux et maintenant nous sommes trois !", a témoigné le jeune agriculteur. Présente à ses côtés, berçant son nouveau-né, Nicole n'a pas manqué d'enthousiasme. "Un bébé de l'amour est dans le pré, un de plus !", a-t-elle lancé en affichant un grand sourire.

Sur un petit nuage

Pour Nicole et François, ce bébé est celui de la délivrance. En novembre 2021, la jeune femme annonçait avoir fait une fausse couche un an auparavant. "Je suis tombée enceinte, c'était il y a un an et demi environ. Et malheureusement, un mois et demi après, j'ai fait une fausse couche", révélait-elle dans L'amour vu du pré. Dans la foulée, le couple dévoilait même avoir recours à un procédé bien spécifique. "Actuellement, on est en démarche PMA pour avoir un petit coup de main pour fonder notre famille", affirmait la jolie brune. Un coup de pouce qui a visiblement porté ses fruits !

Pour rappel, Nicole et François se sont rencontrés lors de la 14ème saison de L'amour est dans le pré, en 2019. Depuis leur coup de foudre, ils sont devenus un couple emblématique du programme et viennent régulièrement donner de leurs nouvelles à Karine Le Marchand et ce, pour le plus grand bonheur des téléspectateurs !