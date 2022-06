François Hollande et Marc Ladreit de Lacharrière réunis pour célébrer l'audace artistique et culturelle

La 10e cérémonie du prix de l'audace artistique et culturelle a pris place, le lundi 30 mai 2022, à l'auditorium de l'institut de France de Paris. François Hollande, Xavier Darcos et Marc Ladreit de Lacharrière, qu'on a récemment vu auprès de Grand Corps Malade et du créateur du slam, se sont ainsi retrouvés pour récompenser les initiatives exemplaires d'éducation artistique et culturelle menées auprès des jeunes. Développé en partenariat avec les ministères en charge de l'Éducation nationale, de la Culture et de l'Agriculture, le Prix de l'audace artistique et culturelle valorise le travail mené quotidiennement par les enseignants, les artistes, les institutions et associations culturelles avec les collectivités territoriales pour familiariser les élèves aux arts et à la culture.

Créé en 2012 à l'initiative de Marc Ladreit de Lacharrière, et avec le soutien du Président de la République François Hollande, le jury de la Fondation Culture & Diversité est composé d'artistes et de professionnels engagés en faveur de l'éducation artistique et culturelle. Il est présidé par l'humoriste Jamel Debbouze. Accueillis par le Chancelier de l'Institut de France, Xavier Darcos, les lauréats venus de toute la France se sont vus remettre leurs trophées par François Hollande lui-même, qui a profité de la cérémonie pour saluer les actions et les résultats de la Fondation Culture & Diversité

Les Trophées remis aux lauréats sont l'oeuvre des élèves de La Source, l'association du grand peintre Gérard Garouste. Après ces dix premières années qui ont contribué à l'épanouissement personnel, à la prise de confiance en soi, au vivre ensemble et au bien-être collectif des élèves, le prix reviendra l'année prochaine pour poursuivre son engagement grâce à un nouveau format, avec toujours le même souhait : anticiper encore et toujours les enjeux de demain de l'éducation artistique et culturelle. Était également présente le lundi 30 mai 2022, pour assister à la cérémonie, Eleonore, la fille de Marc Ladreit de Lacharrière, qui est également directrice générale de la fondation.