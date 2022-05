Grand Corps Malade complice avec le créateur du slam : grande soirée avec des collégiens ravis

A 44 ans, Grand Corps Malade - alias Fabien Marsaud - est un artiste généreux. Alors pour assister à la finale des Trophées Slam, à l'école au Petit Théâtre Saint-Martin à Paris, le 23 mai 2022, l'artiste ne s'est pas fait prier. L'occasion pour celui qui marié depuis 2008 à Julia, avec laquelle il est devenu le papa de deux enfants, de retrouver le poète Marc Smith. Grand Corps Malade est le parrain de ces trophées et il a pris beaucoup de plaisir à accompagner les enfants pour cette finale.

Sur la scène du théâtre, Marc Ladreit de Lacharrière, Grand Corps Malade et Marc Smith se sont retrouvés de nouveau réunis pour la 5ème édition des Trophées Slam à l'école. Les collégiens finalistes ont déclamé leur slam devant leur parrain Grand Corps Malade et Marc Ladreit de Lacharrière, président de la Fondation Culture & Diversité. Quant à Marc Smith, sa venue exceptionnelle a comblé les jeunes slamers de bonheur. Rappelons que c'est le poète américain qui est à l'origine de la création mondial edu slam.

Un papa poule "tout sauf macho"

À la croisée de l'écriture poétique et de l'oralité, le slam développe la confiance et l'estime de soi et favorise une meilleure maîtrise de la langue. Lancé en 2017 par la Fondation Culture & Diversité, le Trophée Slam à l'école, avec le concours de la Ligue Slam de France, a pour objectif de diffuser la pratique du slam au sein des collèges. Cette année, 780 élèves ont ainsi suivi des ateliers slam dans leur collège avec un artiste professionnel. Parmi eux, 50 jeunes slameurs ont été retenus pour venir représenter leur collège, au cours de la traditionnelle grande soirée de Finale au Théâtre Saint-Martin à Paris.

Grand Corps Malade est fier d'en être le parrain. Papa poule de deux enfants, il évoquait d'ailleurs en février dernier son couple dans Sept à huit. C'est en 2006, qu'il a rencontré son épouse Julia avec laquelle il vit une histoire d'amour loin des mondanités du show business. Ils éduquent ainsi leurs deux garçons garçons, nés en 2010 et 2013, loin du tumulte de la sphère people. "C'est une femme forte qui gère aussi bien la famille, le temps pour ses enfants et son mari. Je suis tout sauf un macho. A la maison, j'essaye de faire ma part au maximum", a-t-il livré face aux caméras de TF1.