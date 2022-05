Diaporama : Grand Corps Malade complice avec le créateur du slam : grande soirée avec des collégiens ravis

4 / 27

Exclusif - Smith (poète américain, créateur du Slam) - Finale des Trophées Slam à l'école au Petit Théatre Saint-Martin à Paris le 23 mai 2022. Retrouvailles sur la scène du Théâtre Saint-Martin, Grand Corps Malade, Marc Ladreit de Lacharrière et Marc Smith de nouveau réunis pour la 5ème édition des Trophées Slam à l'école A l'occasion de la Finale des Trophées Slam à l'école, les collégiens finalistes ont déclamé leur slam devant leur parrain Grand Corps Malade et Marc Ladreit de Lacharrière président de la Fondation Culture & Diversité. Cette soirée a également vu la venue exceptionnelle du créateur mondial du slam, le poète américain Marc Smith. A la croisée de l'écriture poétique et de l'oralité, le slam développe la confiance et l'estime de soi et favorise une meilleure maîtrise de la langue. Lancé en 2017 par la Fondation Culture & Diversité, le Trophée Slam à l'école, avec le concours de la Ligue Slam de France, a pour objectif de diffuser la pratique du slam au sein des collèges. Cette année, 780 élèves ont ainsi suivi des ateliers slam dans leur collège avec un artiste professionnel. Parmi eux, 50 jeunes slameurs ont été retenus pour venir représenter leur collège, au cours de la traditionnelle grande soirée de Finale au Théâtre Saint-Martin à Paris. © Marc Ausset-Lacroix/Bestimage