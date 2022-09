François (Koh-Lanta) : Son gros chèque aux orphelins des pompiers, 3 mois après sa victoire

En juin dernier, TF1 diffusait la grande finale de Koh-Lanta, Le Totem maudit. Et cette fois, il n'y avait pas un mais deux gagnants, ex-aequo : le cordiste Bastien et le sapeur-pompier François. Chacun a empoché 50 000 euros sur le chèque total de 100 000 euros promis au vainqueur. Trois mois plus tard, le soldat du feu annonce faire un joli don ! En effet, auprès de nos confrères de Midi Libre, François révèle avoir fait cadeau de 10 000 euros à l'oeuvre des pupilles pour les orphelins des sapeurs-pompiers.

"C'est une somme conséquente, admet le futur papa. J'ai eu la chance de participer à Koh-Lanta et de vivre l'aventure du début à la fin. Comme je l'ai expliqué, je n'y suis pas allé pour gagner de l'argent. J'y suis allé pour vivre une aventure, dépasser mes limites, relever des défis. J'ai eu la chance de gagner, je ne voulais pas que cela reste sans effet. Je souhaitais qu'une partie de cette somme aille à une bonne action. C'est aussi pour cette raison que j'ai choisi de faire don de 20 % de cette somme à l'oeuvre des pupilles."

Un bien joli geste de la part de François qui tient à préciser qu'il ne donne pas "pour prouver" quoi que ce soit. "Cela fait 18 ans que je suis sapeur-pompier. Tous les jours, je m'emploie à faire de mon mieux pour aider la population et pour la grande famille des sapeurs-pompiers", indique-t-il. Plus encore, le candidat estime que ce don est "davantage un retour pour ce que le métier de sapeur-pompier [lui] a apporté". "Tous les jours, en me levant, j'ai la chance de faire le métier que j'aime, de pouvoir vivre de ma passion. C'est un petit geste en direction de cette profession qui m'a tant donné", poursuit-il.

Le reste, à savoir 40 000 euros, servira sans aucun doute à préparer l'arrivée de bébé. Car, rappelons-le, sa compagne Sophie est enceinte de leur premier enfant. Un enfant qui devrait pointer le bout de son nez "dans un mois et demi". La belle annonce avait été faite sur le plateau de la grande finale de Koh-Lanta, face à Denis Brogniart et l'ensemble des candidats de la saison.