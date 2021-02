François-Xavier Demaison, de fiscaliste à acteur : la terrible tragédie qui a bouleversé sa vie

Le Petit Nicolas, L'Outsider, All Inclusive... François-Xavier Demaison possède une impressionnante filmographie. Des films qui auraient vu le jour sans lui, s'il avait continué d'exercer son "métier raisonnable". Un drame l'a poussé à revenir à son premier amour, la comédie.

François-Xavier Demaison est passionné de comédie depuis sa plus tendre enfance. Il lui avait pourtant tourné le dos et s'était orienté vers le droit. Fils de deux avocats, François-Xavier exerçait le métier de fiscaliste international dans un cabinet basé à Manhattan, à New York.

L'attentat du World Trade Center, un déclic

Le 11 septembre 2001, François-Xavier Demaison se rend à son bureau pour une journée ordinaire. Il est encore dans le métro quand le premier des deux avions percute le World Trade Center. "C'est dans une galerie marchande où je passe chaque matin que je découvre les premières images sur un écran de télévision. Je ne comprends pas encore. Je me dis qu'il y a un incendie en haut de la tour et qu'ils l'éteindront, point, explique-t-il dans une lettre ouverte à Paris Match parue en 2007. C'est quand j'arrive au bureau qu'on m'explique qu'un avion s'est écrasé, puis un second, et que ce sont des attentats."

En rentrant à son domicile, François-Xavier Demaison est le témoin du chaos. "Je croise des gens couverts de cendre, gris, hagards, de véritables zombies qui semblent remonter de l'enfer... Est-ce un cauchemar ou la réalité ? Comme je n'ai pas la télé dans mon appartement, je finis la journée dans le petit pressing en face de chez moi à regarder en boucle les images des attentats, se souvient-il. Voir à la télévision des hommes et des femmes sauter par les fenêtres m'a fait l'effet d'un électrochoc. Je me suis dit : 'Ça aurait pu être moi.' Compte tenu de l'activité de mon cabinet, nos locaux auraient pu se situer dans le World Trade Center, et ma vie s'arrêter là." Le jeune fiscaliste a alors un déclic.

J'ai vécu deux années de dèche...

Il raconte : "J'ai compris que pour moi ce n'était pas vrai. Je m'étais trompé. Tout ce décor de capitalisme triomphant était en fait aussi fragile que le reste, il ne méritait pas que je lui sacrifie ma passion de toujours pour le spectacle." L'acteur aujourd'hui marié à Anaïs Tihay se remet à écrire. Il démissionne, rentre à Paris en juin 2002 et finance sa première représentation au théâtre avec 5000 euros d'économies : "J'ai vécu deux années de dèche, mais cela n'avait aucune importance. J'avais la sensation d'être sur la bonne route, je savais où je voulais aller et mon énergie était décuplée, conclue François-Xavier Demaison. Au final, j'ai fait de cet événement tragique le point de départ de ma nouvelle vie."