Françoise Bourdin : Mort brutale de l'autrice à 70 ans, des millions de lecteurs en deuil

Chacun de ses livres a été un événement : ultra-populaire, bien que peu médiatique, l'écrivaine Françoise Bourdin est décédée ce dimanche 25 décembre à 70 ans, selon un communiqué transmis par sa maison d'édition. Auteure de plus de 40 romans, la septuagénaire avait vendu des millions d'exemplaires de ses ouvrages tout au long de sa longue carrière et aimait aborder les thèmes familiaux, qui parlent à tous.

"La famille est un champ infini, un sujet inépuisable. Elle constitue la matière romanesque par excellence car elle représente une société en réduction avec ses secrets, ses passions, ses rancoeurs, ses rivalités, ses jalousies, ses mesquineries. Elle est aussi le refuge ultime. Mes personnages se confrontent à l'existence, avec ses bons et ses mauvais moments, ils ne lâchent rien. Cette leçon de vie est le fil rouge de mon oeuvre", expliquait-elle d'ailleurs. Touchée, sa maison d'édition a transmis ses condoléances à sa famille et notamment à ses filles, Fabienne (41 ans) et Frédérique (40 ans), ainsi qu'à ses petits-enfants.

Ouvrages, scénarios, téléfilms...

Décrivant l'écrivaine comme une "mère et une grand-mère attentive", qui aimait "les moments passés avec sa famille, entourée de ses chiens, dans sa maison de Normandie", le communiqué parle également d'une femme fière d'être "auteur populaire", un adjectif beaucoup répété durant sa carrière. Il faut dire en effet que peu de ses collègues ont vendu autant de livres qu'elle : entre 200 000 et 500 000 ouvrages s'écoulaient en effet à chaque sortie !

Quatrième au rang des écrivains français les plus vendus (après Marc Levy, Guillaume Musso et Katherine Pancol), la septuagénaire était pourtant peu présente dans les médias : en près de 50 ans de carrière, l'autrice n'a fait l'objet que de peu d'articles, comparée à ses collègues tout du moins. Mais pas de quoi s'en faire pour elle : si on estime qu'elle aurait vendu 15 millions de livres, elle a également écrit pour la télévision et a vu plusieurs de ses romans être adaptés en téléfilms.

"Accompagner Françoise Bourdin dans la défense de ses ouvrages était une réelle fierté et la côtoyer au quotidien une joie profonde, elle continuera à travers son oeuvre immense à toucher les lecteurs, avec son sens du récit et des personnages, car ses livres ont cette capacité rare de toucher toutes et tous", concluent les éditeurs, et l'on peut se douter que la période doit être difficile, particulièrement pour ses collaborateurs les plus proches et pour sa famille, qui n'a pas précisé la cause de ce décès inattendu.