Françoise Hardy, "maman chérie" de Thomas Dutronc : son fils sort du silence pour ses 79 ans

En légende d'une vidéo en hommage à sa maman, dans laquelle on peut voir Françoise Hardy dans ses jeunes années chanter son titre Le temps de l'amour et prendre la pose à côté de Jacques et Thomas Dutronc à tour de rôle, l'interprète et auteur de J'aime plus Paris a écrit : "Bon anniversaire à ma petite maman chérie que j'aime tant". Les internautes se sont joints à lui pour transmettre leurs meilleurs voeux à la reine de la journée : "Votre mère est exceptionnelle", "J'ai admiré toute ma vie son parcours, sa pudeur, sa discrétion, ses choix", "Joyeux anniversaire madame, parce que vous êtes une grande dame". Des propos qui feront sûrement chaud au coeur de Françoise Hardy.

Maman n'est pas très en forme

Depuis plusieurs mois, la santé de la chanteuse pose question et inquiète ses nombreux fans. En août dernier, Thomas Dutronc avait donné de ses nouvelles, affirmant que sa maman n'était "pas très en forme." Un constat que la principale intéressée n'a pas nié dans une interview à RTL il y a quelques jours : "Les 45 radiothérapies que l'on m'a envoyées de gauche à droite du bas de la tête et les dix autres de haut en bas, ont détruit ce qui permet d'irriguer la bouche, la gorge, le nez, les oreilles, les yeux et le cuir chevelu. Je vous laisse imaginer les problèmes incurables que cela pose". Des conséquences après lesquelles elle envisage sérieusement d'avoir recours à l'euthanasie...