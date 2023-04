Françoise Nyssen abattue par le chagrin : L'ex-ministre soutenue par ses enfants aux obsèques de son mari Jean-Paul Capitani

C'est un drame dont ils vont devoir se remettre : ce mardi 11 avril, l'ex-ministre de la Culture Françoise Nyssen et sa famille ont dû faire un dernier adieu à Jean-Paul Capitani, éditeur et co-fondateur de la maison d'édition Actes Sud, brutalement décédé à l'âge de 78 ans la semaine dernière après un accident de vélo. Marié à la femme politique depuis les années 80, il partageait sa vie privée comme sa vie professionnelle puisque tous les deux collaboraient au sein des éditions familiales, que Jean-Paul Capitani avaient fondées avec le père de Françoise Nyssen.

On comprend donc à quel point la septuagénaire était abattue par le chagrin ce mardi, à Arles, où elle a retrouvé sa famille pour ce moment difficile. En larmes, elle a pu compter sur le soutien d'une immense foule présente pour rendre hommage à son mari. Et notamment sur une grande famille recomposée : avant son mariage avec Jean-Paul Capitani, la ministre avait eu deux enfants d'une première union, Hae-Soon et Julie. Son mari, quant à lui, était déjà père trois fois, d'Anne-Sylvie, de Laurent et d'Anne-Laure. Ensemble, le couple était finalement devenu parents de Pauline, née en 1987, et Antoine, en 1993.

Une cérémonie émouvante

Une belle tribu, entachée par un terrible drame en 2012 : le suicide du cadet de la famille, à 18 ans. Décrit par sa mère comme un "être à part", "précoce, surdoué, dyslexique, dyspraxique et doté d'une intelligence très émotionnelle", celui-ci avait poussé ses parents à monter leur propre école dans le sud. Son père a été inhumé à ses côtés.

Très soudé, le clan a cependant pu compter sur plusieurs personnalités locales, qui avaient fait le déplacement pour une cérémonie très émouvante, selon nos confrères du magazine La Provence.

Pour rappel, après la mort de Jean-Paul Capitani, les réactions avaient été nombreuses pour honorer sa mémoire. L'Elysée avait lui-même fait paraître un long communiqué pour lui rendre un hommage appuyé : "Le Président de la République et son épouse Brigitte Macron saluent le parcours et l'engagement d'un homme de grande culture et de haute-fidélité, enraciné dans sa ville et inlassablement curieux du monde, qui oeuvra pour le rayonnement de nos arts et de nos lettres. Ils adressent leurs condoléances émues et amicales à son épouse, Françoise Nyssen, à sa famille, aux équipes d'Actes Sud, et à tous ceux à qui il avait transmis une part d'émerveillement universel", avait-il dit.