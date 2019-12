Frank Leboeuf comparé à Hitler par Thierry Samitier : "Il est fou !"

C'est une affaire qui a secoué le monde du petit écran. En octobre dernier, Thierry Samitier était ciblé par les plaintes de deux actrices de la pièce Boeing Boeing dans laquelle il tenait l'un des premiers rôles. Le comédien de 55 ans était alors accusé de "gestes déplacés". Face à la polémique grandissante, il décidait de s'expliquer sur le plateau de Touche pas à mon poste, accusant au passage Frank Leboeuf, à qui il a donné la réplique au théâtre, d'être à l'origine de ses ennuis. C'est à ce moment-là qu'il a osé une comparaison affligeante entre l'ancien sportif... et Hitler. Des déclarations qui en avait choqué plus d'un, à commencer par le principal intéressé.

Peu de temps après cette sortie publique, Frank Leboeuf annonçait son intention de porter plainte contre Thierry Samitier. Depuis, les deux hommes se sont plutôt fait discrets jusqu'à ce mercredi 11 décembre. Invité sur le plateau de L'instant de Luxe sur Non Stop People, l'as du ballon rond retraité est revenu sur cette affaire. "Je n'ai été que le témoin d'une situation où l'on m'a demandé ce qu'il se passait. Je ne suis pas le gars qui a tout organisé, je n'ai rien à y gagner", s'est-il tout d'abord défendu. Et de poursuivre en confirmant avoir fait appel à la justice : "Ça va se régler devant les tribunaux parce que j'ai porté plainte".

L'animateur Jordan Deluxe s'est ensuite permis de rappeler les faits de l'histoire, dont la comparaison douteuse de Thierry Samitier à l'encontre de son comparse. L'occasion pour Frank Leboeuf de confier sa surprise et sa consternation face à ces déclarations. "Je me suis dit qu'il est fou ! Au début, je pensais qu'il venait à la télé pour s'excuser et j'ai été très déçu de son comportement. Après je veux surtout ne pas beaucoup en dire parce qu'il va y avoir un procès qui va avoir lieu. J'espère qu'il paiera pour des mots qu'il ne devait pas dire". Pas sûr de voir ces deux là à nouveau réunis sur les planches...