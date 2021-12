Frédéric Beigbeder fou amoureux de Lara Micheli : "Si elle me quittait, je serais effondré"

L'amour que porte Frédéric Beigbeder à son épouse, Lara Micheli, est incommensurable. Complètement sous le charme de la jeune modèle suisse, l'écrivain de 56 ans aime lui crier son amour. À l'occasion d'un récent entretien accordé au magazine culturel Transfuge, dans leur édition du 1er janvier 2022, l'ancien critique littéraire et metteur en scène est revenu sur son actuelle histoire d'amour.

Désormais loin de son image de fêtard, Frédéric Beigbeder s'est d'abord épanché sur son ancien mode de vie : "Je sortais tous les soirs, j'avais un rythme fou. Je pensais sincèrement que je vivrais comme ça, comme un dingue jusqu'à la fin de ma vie", a-t-il d'abord expliqué, avant de poursuivre avec recul : "Je me suis épuisé et j'ai claqué beaucoup d'argent, jusqu'à ne plus en avoir beaucoup. (...) Je suis parti [de Paris, ndlr] pour ne pas mourir chez Castel". Car lorsqu'il vivait encore à Paris, l'ancien compagnon de Laura Smet était un fréquent consommateur de substances illicites. Ce qui lui causait parfois d'avoir des pensées sombres : "Je ne suis pas suicidaire, mais la pensée du suicide a pu me passer par la tête. En descente de cocaïne par exemple, j'ai pu être très mal."

Si elle me quittait, je serais effondré

Fort heureusement en 2014, son union aux Bahamas avec Lara Micheli a véritablement chamboulé toute sa vie. À ses côtés, le réalisateur français a pu se débarrasser de ses précédents vices au profit d'une véritable vie de famille. Et après plus de sept ans de mariage et deux merveilleuses naissances : celle d'Oona en 2015 puis celle de Léonard en 2018, Frédéric Beigbeder est amoureux comme au premier jour. "C'est très simple, Lara m'a sauvé la vie. Il y a un véritable amour entre nous", a-t-il expliqué à nos confrères de Transfuge. Un amour si fort que l'animateur de télévision ne s'imagine pas être séparé de sa bien-aimée. "J'aime Lara. Si elle me quittait, je serais effondré", a-t-il conclu.