Frédéric Beigbeder séparé de Laura Smet : les ex se voient toujours !

Ils ont vécu une romance passionnée de deux ans, entre 2004 et 2006. Malgré leur rupture, Frédéric Beigbeder et Laura Smet sont restés en bons termes, au point de partager des virées à la plage avec leurs familles respectives. Une bonne entente sur laquelle l'écrivain s'est confié au détour d'une interview pour le magazine Voici du 17 septembre 2021, lui qui s'apprête à faire son premier seul en scène au Bataclan, avec son DJ set littéraire.

Au moment de célébrer son mariage avec Raphaël Lancrey-Javal, au Cap Ferret au printemps 2019, Laura Smet n'avait pas hésité à inviter son ex-compagnon et son épouse Lara Micheli. "J'ai trouvé ça très chic de sa part de nous inviter et c'est pourquoi j'y suis allé avec Lara, commente aujourd'hui l'auteur de 55 ans. C'est une preuve d'intelligence et d'amitié." Frédéric Beigbeder était d'ailleurs plus qu'un simple invité, puisqu'il figure parmi les bons amis de la comédienne de 37 ans, maman d'un petit Léo depuis près d'un an : "Elle a acheté une maison au Cap-Ferret où j'aime beaucoup aller. On ne passe pas nos vacances ensemble, mais on se côtoie sur la plage avec nos enfants respectifs." Il faut dire que l'écrivain, son épouse et leurs deux enfants ne vivent pas si loin, puisqu'ils sont installés à Guéthary, au pays basque.

Auprès de Point de vue déjà, peu après les noces, Frédéric Beigbeder avait raconté à quel point son ex "irradiait" le jour de son mariage. "Les yeux de Laura étaient assortis à l'océan. Elle était si heureuse qu'elle irradiait comme une centrale atomique. Tout le monde souriait, il y avait de l'amour et de la joie dans l'air. C'était un des plus beaux mariages auxquels je ne suis jamais allé." Plus récemment, en mai dernier, il avait confié son admiration pour son ex-compagne lors d'un passage sur Europe 1. "Elle est très charismatique, elle a une innocence et, en même temps, une solitude. Quelque chose d'émouvant, de fragile", avait affirmé l'auteur de Bibliothèque de survie.

De son côté, auprès de Psychologies il y a quelques années, Laura Smet avait affirmé s'être sentie "flattée" qu'un "mec comme Frédéric s'intéresse à (elle). En plus, c'est un intellectuel qui ne se la pète pas intellectuel. Ça me plaît."