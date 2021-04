Laura Smet "flattée" d'avoir été en couple avec Frédéric Beigbeder : Une romance courte et passionnée

Magnétique, drôle et sarcastique, Frédéric Beigbeder a immédiatement tapé dans l'oeil de Laura Smet au moment de leur rencontre. Très attirés l'un par l'autre, les deux acteurs débutent une romance en 2004. Rapidement, l'entourage de la fille de Johnny Hallyday et de Nathalie Baye voit d'un mauvais oeil cette relation. Connu pour ses excès et ses addictions dans le monde de la nuit, Frédéric a aussi dix-huit ans de plus que Laura. Des broutilles sans importance pour la jeune femme qui n'était alors âgée que de 21 ans.

"Il est tellement jeune dans la tête !, confiait-elle à Psychologies. Je ne suis pas en manque de père, mais en manque de culture. Quand on n'a pas bénéficié d'une culture reçue à l'école, surtout dans un métier comme le mien où on est amené à parler, on en ressent toujours le manque. Qu'un mec comme Frédéric s'intéresse à moi, j'étais flattée. En plus, c'est un intellectuel qui ne se la pète pas intellectuel. Ça me plaît." Pourtant, leur idylle n'a pas duré et la rupture a été très dure à vivre pour la jeune femme. "Elle ne peut pas assurer la promo d'U.V, où elle dévoile pourtant sa facette solaire et légère. Au théâtre, elle est remplacée par Virginie Ledoyen dans la pièce Irrésistible. Puis, elle doit céder sa place à Marie Gillain sur le tournage du film Les femmes de l'ombre", indiquait à l'époque Paris Match. Quelques mois plus tard, Laura Smet est admise à l'hôpital Georges-Pompidou à Paris suite à l'ingestion d'un cocktail de médicaments puis internée à Sainte-Anne.

Une triste descente aux enfers aujourd'hui heureusement terminée. Lucide sur ses anciennes addictions, la demi-soeur de David Hallyday confiait à propos de cette sombre période qu'elle avait été dans "un état de déprime épouvantable" lié à "une consommation d'alcool et de drogue" à Paris Match, ajoutant qu'elle se sentait "invulnérable" alors qu'elle se mettait "en danger de mort".

Depuis, les choses se sont apaisées entre les deux anciens amants. Frédéric Beigbeder a même été invité au mariage de Laura avec Raphaël Lancrey-Javal le 15 juin 2019. "Les yeux de Laura étaient assortis à l'océan. Elle était si heureuse qu'elle irradiait comme une centrale atomique. Tout le monde souriait, il y avait de l'amour et de la joie dans l'air. C'était un des plus beaux mariages auxquels je ne suis jamais allé", confiait l'écrivain à Point de Vue.

Devenue maman d'un petit garçon prénommé Léo, Laura semble enfin avoir trouvé la paix et la sérénité qu'elle méritait. De son côté, Frédéric a épousé Lara Micheli. Le couple a eu deux filles : Oona en 2015 et une autre petite fille née le 10 mai 2018. Il est également le père de Chloë, née en 1999, née de sa relation avec Delphine Valette.