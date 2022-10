Frédéric François marié à Monique depuis 50 ans : rare et attendrissante apparition des amoureux

Le temps ne semble avoir aucun effet sur la flamme de leur amour. Il la ravive même, sans doute. Mariés depuis 1970, Frédéric François et sa femme Monique Vercauteren semblent toujours aussi fous l'un de l'autre. Pour preuve : ils se sont très récemment payés une petite sortie culturelle, durant laquelle ils sont apparus plus proches que jamais. Le mercredi 5 octobre 2022, les tourtereaux se sont effectivement rendus à l'hommage accordé à l'auteur-compositeur Jean Renard, organisé à la Sacem de Paris.

Pour notre plus grande joie, Frédéric François et Monique ont accepté de prendre la pose l'un à côté de l'autre, ce qu'ils font plutôt rarement. Depuis bien longtemps, ces deux-là s'aiment à la folie. Ils ont traversé de jolis moments mais également des épreuves plus difficiles. Monique a, part exemple, dû prendre sur elle en constatant que toutes les femmes de France en avaient après son séduisant partenaire. "Ce n'était pas facile à l'époque de vivre avec un chanteur à minettes, expliquait l'artiste dans les pages de France Dimanche. Elle a été mon pilier. Une autre femme m'aurait quitté cent fois !"

Je suis fou de ma femme depuis cinquante ans

Frédéric François a épousé Monique un an seulement après leur rencontre. D'origine polonaise, elle avait connu une enfance similaire à celle de l'artiste, elle qui a grandi dans une famille de douze frères et soeurs, avec des parents mineurs. Ils ont eu ensemble 4 enfants, Victoria, Vincent, Gloria et Anthony. Ils ont également vécu, main dans la main, la fausse couche de Monique, qui était enceinte de jumeaux en 1989. "Je suis fou de ma femme depuis cinquante ans. Nous faisons en sorte que chaque moment qui passe soit important, affirmait-il il y a deux ans à peine auprès de Nous Deux. Nos sentiments sont devenus plus forts grâce aux enfants. Nous sommes des piliers pour soutenir notre famille. Il faut qu'ils nous voient comme des modèles." Impossible de faire autrement en les voyant, toujours si heureux, après plus de cinq décennies passés ensemble...