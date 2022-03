Frédérique Bel : Unie à Sandra Sisley pour une belle initiative pour l'Ukraine

Annoncée le 24 février dernier par le président Vladimir Poutine, l'intervention militaire russe en Ukraine indigne la planète. Le reste du monde se mobilise pour soutenir la population victime de la guerre. Sandra Sisley s'est jointe en mouvement et a reçu le soutien de son amie Frédérique Bel...

C'est par le biais de BE, la marque bio, solidaire et engagée qu'elle a créée avec le calligraphe Nicolas Ouchenir, que Sandra Sisley s'investit. Les deux fondateurs de l'enseigne ont profité de la présentation de leur nouvelle collection, baptisée "Be Yogi", pour organiser une vente solidaire de hoodies imprimés des phrases "BE UKRAINE" et "BE IN PEACE". L'événement a eu lieu jeudi soir (17 mars 2022) au Tigre Yoga Club de Chaillot, dans le 16e arrondissement. Sandra Sisley et Nicolas Ouchenir y ont reçu plusieurs célèbres clients, dont Frédérique Bel.

Venue avec son adorable spitz nain, l'actrice de 46 ans a apporté son soutien à l'initiative de son amie. Comme elle, les chanteuses Jennifer Ayache et Sylvie Hoarau (des groupes Superbus et Brigitte), l'actrice Lola Le Lann et Florentine Leconte (ex-épouse de l'ancien tennisman Henri Leconte) ont assisté à la vente solidaire BE.

Absente de l'événement, Laura Tenoudji a quand même salué le projet cher à Sandra Sisley en lui adressant un clin d'oeil dans l'émission Télématin.