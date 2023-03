Frédérique (L'amour est dans le pré) "furax" : nouveau vol au Salon de l'agriculture, un produit d'exception dérobé

Du 25 février au 5 mars, le Parc des Expositions à Paris a ouvert ses portes à l'occasion de la nouvelle édition du Salon de l'agriculture. Comme chaque année, ce sont de nombreux agriculteurs et producteurs qui ont fait le déplacement pendant cette semaine pour promouvoir leur savoir-faire. Parmi eux, il n'est pas rare de tomber sur d'anciens candidats de L'amour est dans le pré. En effet, nos confrères de Télé Loisirs ont d'ailleurs pu y croiser Alain (de la saison 2022) qui leur a révélé avoir retrouvé l'amour. Ce sont également Pierre et Frédérique (de la saison 2012) qui se sont appropriés un stand le temps de quelques jours. Malheureusement, le couple a rencontré quelques mésaventures.

Samedi 4 mars, les parents de Gabriel se sont en effet saisis de leur compte Instagram pour dénoncer un vol. "Je suis furax, on vient encore de nous piquer une bouteille. Il y a quelqu'un qui nous a volé une bouteille à 125 euros. Une bouteille d'Armagnac de 1973. Ça m'énerve", a-t-elle dénoncé, passablement agacée. Frédérique a bien tenté d'intercepter le bandit mais, en vain. "Je n'ai pas réussi parce que je n'ai pas eu une description très précise de la personne. J'ai quand même fait le tour, parce que je dis, les gens sont tellement bêtes, ils seraient capables de fanfaronner avec une bouteille à la main", a-t-elle expliqué. Mais elle l'a assuré : si elle avait pu lui mettre la main dessus, elle n'aurait rien laissé passer. "Il n'y avait pas de pitié. J'étais en mode warrior tout à l'heure", a-t-elle lâché.

Frédérique attaquée et insultée par une femme

Il faut dire que, quelques jours plus tôt, elle n'avait pas déjà pas hésité à confronter "une nana avec une poussette, blonde, enceinte, avec son mari" qui lui avait volé une bouteille. Ce qui lui avait valu de se faire attaquer en retour. "En passant à côté de la poussette, j'ai vu la bouteille dépasser, je l'ai prise et elle a commencé à m'insulter, elle s'est jetée sur moi, m'a attrapé le bras en me disant plein d'insanités", avait rapporté l'agricultrice. Décidément, il était temps de rentrer pour Frédérique et Pierre !