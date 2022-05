Friends : Mort d'un acteur emblématique de la série, à seulement 67 ans

L'acteur Michael G. Hagerty, que l'on a pu voir dans Friends, est mort à l'âge de 67 ans le 29 avril 2022 selon Deadline. Emblématique dans le rôle du concierge Monsieur Treeger dans la série Friends, les causes de son décès n'ont pas encore été dévoilées. Désemparée, l'actrice Bridget Everett a annoncé la terrible nouvelle sur Instagram : "Avec une grande tristesse, la famille de Michael G. Hagerty a annoncé son décès hier à Los Angeles."L'acolyte de Mike Hagerty dans la série Somebody, Somewhere a ajouté : "Il était un acteur de caractère bien-aimé, son amour pour sa ville natale de Chicago et sa famille ont été les pierres angulaires de sa vie. Mike fut un mari dévoué, qui laisse dans le deuil sa femme Mary Kathryn, sa soeur Mary Ann Hagerty et sa belle-soeur Kathleen O'Rourke, et leur fille Meg. Il va beaucoup nous manquer."

Très émue, elle a confié avoir noué une relation très forte avec Mike Hagerty au cours du tournage de la série Somebody Somewhere (dont la première saison s'est achevée en février dernier sur HBO). "J'ai aimé Mike dès que je l'ai rencontré. Il était si spécial. Chaleureux, drôle, il n'a jamais rencontré d'étranger. Nous sommes dévastés par son décès. Mike était adoré par tous les acteurs et l'équipe de Somebody Somewhere. Nos pensées vont à sa femme et à sa famille." révèle-t-elle avec émotion en légende d'un diaporama de photographies où on l'aperçoit avec l'acteur.