Gad Elmaleh acclamé par Dany Boon, sa compagne Laurence Arné et les VIP à Paris

Gad Elmaleh est de retour sur scène avec un nouveau spectacle, après avoir été pris au coeur d'une énorme polémique concernant des accusations de plagiat dans le passé. L'humoriste de 50 ans, qui avait pu le présenter au public l'été dernier à Ramatuelle, s'est produit au Dôme de Paris du 8 au 26 février. Lors de sa dernière date, les VIP avaient fait le déplacement, sa famille aussi.

Dans les coulisses de son show acclamé par des milliers de spectateurs, Gad Elmaleh a pris la pose pour des photos souvenirs avec un parterre de stars. On a ainsi pu le voir complice avec Dany Boon, lequel était venu accompagné de sa chérie, Laurence Arné. Nul doute que le discret couple, récemment vu ensemble dans le film 8 Rue de l'Humanité sur Netflix, a beaucoup aimé ce moment de divertissement alors que l'actualité est lourde et dure pour le moral, notamment marquée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Aux côtés d'un Gad Elmaleh tout sourire, il fallait aussi compter sur la présence du footballeur Mehdi Benatia, Adèle Exarchopoulos, Elsa Zylberstein, Jonathan Cohen, Géraldine Nakache, Christophe Carrière ou encore l'humoriste Samuel Bambi. L'artiste était aussi ravi de poser auprès de son metteur en scène Serge Postigo et de Tareek, choisi pour assurer ses premières parties.

Ce nouveau spectacle, qui va désormais tourner en province dès le 10 mars prochain, Gad Elmaleh a pris le temps de l'écrire et de s'y atteler. Un show dont il assure qu'il est très personnel. "J'aborde plusieurs thèmes sous l'angle de l'analyse, la démystification et la vérité", disait-il en interview avec Le Progrès. Il y raconte notamment son passage sur le Rocher, du temps où il fréquentait Charlotte Casiraghi. "Monaco, c'était une expérience, un moment singulier. Dans mon spectacle, je ne parle pas des membres de la famille en tant que tel, mais de moi dans cet univers. J'étais un observateur heureux, qui a eu le syndrome du 'bledard' et qui était fasciné, je ne vais pas dire le contraire... Je suis un '4x4 social', je me balade partout et je m'adapte", ajoutait l'humoriste.