Gad Elmaleh : Cette incroyable demande du Pape lors de leur rencontre magique, photos à l'appui

Bouleversé par cette rencontre, l'acteur à l'affiche de Reste un peu admet que ce rendez-vous va probablement changer beaucoup de choses dans sa vie et dans sa vision de l'avenir. "Cela me donne énormément de joie, de lumière, de la force. Cela me conforte dans le fait d'accepter les choses qui nous arrivent. Cela va encore changer ma vision de la fraternité réelle entre juifs et chrétiens et ce pont inévitable que l'on ne peut pas nier, qui est là, qui existe. Cela me donne la force de continuer à rester connecté et à mieux se connaître. Nous avons besoin aujourd'hui, entre les deux communautés, de gens ouverts à cette fraternité. Cela va nous aider, chacun, à vivre notre foi comme on veut, comme on le décide, comme on y est appelé ou pas", explique-t-il.

Intimidé par Jorge Mario Bergoglio, actuel évêque de Rome et 266ᵉ pape de l'Église catholique, le père de famille de deux fils, Noé, fruit de ses amours avec Anne Brochet, et Raphaël, petit dernier né de sa relation avec Charlotte Casiraghi, a également révélé avoir ressenti beaucoup d'émotions lorsqu'il a eu la chance de lui serrer la main : "C'est beaucoup d'émotions. Il y a la figure spirituelle, il représente l'Église, mais il y a l'homme... Un homme attachant, rayonnant, drôle."

Ayant parlé de "sujets profonds", les deux hommes ont aussi beaucoup ri. "Je me suis laissé guider par le coeur parce que j'étais connecté à quelqu'un qui a un coeur et qui parle au coeur. Il y a des personnes que tu rencontres et qui alimentent l'appréhension, le stress. Lui, au contraire, il l'apaise tout simplement, par son langage qui est celui du coeur", a-t-il expliqué. Une rencontre à jamais dans le coeur de Gad Elmaleh.