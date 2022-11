Gad Elmaleh en famille : Régine, David et Judith fiers acteurs, devant Delphine Wespiser ultra-sexy

Depuis quelques semaines, il présente son film dans tous les médias... mais ce mardi 15 novembre, c'était aux spectateurs de découvrir enfin Reste encore un peu, la nouvelle réalisation de Gad Elmaleh. Inspirée de sa propre vie, celle-ci présente les nombreuses questions qu'il s'est posé sur la religion et sur une éventuelle conversion au christianisme.

Interpellé sur les plateaux de télévision sur ces questions, l'humoriste avait expliqué qu'il vivait désormais une vie très saine, privilégiant le bien-être et la spiritualité. L'occasion pour Léa Salamé de lui faire une remarque qui l'avait choqué dans Quelle Epoque !, son émission sur France 2 : "Vous ne fumez plus, vous ne buvez plus, vous faites de retraites dans les monastères, c'est quoi la prochaine étape, l'abstinence sexuelle, c'est fini, vous ne baisez plus ?". Une question qui était en réalité un pari de la journaliste avec son producteur, mais qui avait fait rire Gad Elmaleh... sans que celui-ci ne réponde d'ailleurs !

Célibataire pour le moment, pas question pour lui donc de faire jouer une éventuelle compagne dans son film, ni d'ailleurs ses deux fils, Noé (22 ans) et Raphaël (presque 9 ans), nés d'histoires d'amour différentes. En revanche, ses parents, David et Régine, ainsi que sa soeur Judith tiennent leurs propres rôles et étaient donc présents à l'avant-première ce mardi soir.

Des invités pour sa quête d'identité

Présent dans son habituelle tenue noire, l'humoriste était en effet entouré d'une partie de sa famille... mais pas entière : son frère Arié, qui ne joue pas dans le film non plus, était absent. En revanche, parmi les autres acteurs du film, on comptait la jeune Olivia Jubin, qui interprète le rôle d'Agnès, ainsi que soeur Catherine.

Et d'autres célébrités étaient présentes comme les humoristes Jhon Rachid et Tareek, tous les deux venus découvrir le film de leur compère. Elie Semoun, ami de longue date de Gad Elmaleh, avait également fait le déplacement et s'est amusé à poser les mains jointes devant l'affiche du film et Ibrahim Maalouf, venu avec sa femme Hiba.

La sublime Nadia Farès, dans une veste en fourrure, avait également fait le déplacement en solo. Elle aussi magnifique dans une tenue transparente, Delphine Wespiser avait choisi un look 100% noir qui lui donnait un ton radieux. Chroniqueuse dans Touche Pas à Mon poste, la jeune femme a posé en solo, elle qui est séparée depuis quelques semaines de son compagnon de longue date Roger.