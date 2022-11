"C'est fini, vous ne baisez plus ?" : Léa Salamé choque avec une question à Gad Elmaleh et fait une révélation

Samedi 5 novembre 2022, dans l'émission Quelle époque ! diffusée sur France 2, Gad Elmaleh est venu faire la promotion du film qu'il a réalisé, Reste encore un peu, qui traite de la religion au sein de son propre clan. Dans cette oeuvre, il fait apparaître ses parents et sa soeur, Judith. Face à Léa Salamé, il est donc venu parler de son rapport à la religion et il s'avère qu'il a opté pour une vie très, très saine, et spirituelle.

"Pourquoi tu ne nous fais pas une crise de la cinquante comme tous ces mecs-là ? Tu t'achètes une voiture très basse, tu te tapes une petite nana très haute et tu arrêtes de nous emmerder", déclare sa soeur dans le film. Des mots qui ont inspiré la remplaçante de Laurent Ruquier qui a alors rebondi : "Vous ne fumez plus, vous ne buvez plus, vous faites de retraites dans les monastères, c'est quoi la prochaine étape, l'abstinence sexuelle, c'est fini, vous ne baisez plus ?"

Des propos absolument inattendus venant d'elle et qui ont choqué, tout en faisant rire, l'assemblée. Gad Elmaleh lui est resté coi, effaré. C'est alors que Léa Salamé a révélé pourquoi elle avait osé une telle intervention : "J'avais fait un pari avec le producteur. Si j'arrivais à dire ça ou pas. J'ai gagné." Et d'ajouter : "Il m'a dit : 'Tu n'y arriveras jamais.' J'ai dit : 'Si, je vais le faire'." Et elle l'a fait !

Après ces aveux, Gad Elmaleh a insisté pour que cette séquence ne soit pas coupée au montage : "Je pense que la magie de la télé c'est de garder au montage le fait que je vous demande de garder au montage quelque chose."

Lors du programme, l'humoriste et réalisateur a accepté d'évoquer son ex Charlotte Casiraghi, mère de son fils Raphaël (9 ans). Après avoir trouvé la photo d'elle et lui "belle", il a raconté une sacrée anecdote sur sa mère et sa première fois sur le Rocher : "La première fois qu'elle a rencontré le prince Albert, dans sa tête, il fallait faire une révérence. Sauf qu'elle a sorti une révérence de Marrakech, un truc genre c'était de la capoeira quoi." Un drôle de moment !