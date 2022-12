Gad Elmaleh : Son fils Noé, beau gosse romantique à New York avec sa compagne Johanna

En effet, le couple a officialisé son amour en juillet 2020 à l'aide de toute une série de photographies, diffusées sur les réseaux sociaux. En réalité à l'époque, Johanna Marques et Noé Elmaleh étaient déjà en couple depuis ONZE mois. Le mannequin qui travaille à Los Angeles - et qui a défilé défilé pour Dolce & Gabbana ou la marque Zadig & Voltaire - affichait ainsi son amour pour la jolie blonde qui a notamment travaillé pour l'émission William à midi, diffusée sur C8.

Pou rappel, Noé Elmaleh est le fils de Gad Elmaleh et d'Anne Brochet, séparés depuis 2002. Par la suite, l'humoriste a été en couple avec Charlotte Casiraghi avec laquelle il a eu un fils prénommé Raphaël, né en décembre 2013. Ils se sont séparés en 2015. Gad Elmaleh a également été en couple avec une journaliste très connue : Marie Drucker. Interviewé par TV Magazine en 2010, il expliquait qu'il ne tenait pas particulièrement à rester secret concernant ses amours :"Je me suis fait paparazzer dans des endroits non choisis, avec ma compagne, mon fils, le doigt dans le nez ou le tube de crème solaire dans le maillot... Il vaut mieux apparaître beau. A un moment donné, quand vous vivez une vraie et belle histoire, vous n'avez plus envie de calculer."