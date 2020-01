Gad Elmaleh, Isabelle Huppert et Fanny Ardant réunis aux Prix Lumières 2020

Prix du Jury à Cannes, Les Misérables de Ladj Ly a été récompensé pour sa part par trois trophées Lumières (film, scénario et révélation masculine pour Alexis Manenti). Retransmise en direct sur Canal+, la cérémonie a distingué aussi Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma avec deux prix (meilleure actrice pour Noémie Merlant et meilleure image pour Claire Mathon). Roschdy Zem a décroché le Prix Lumières du meilleur acteur pour son interprétation dans Roubaix, une lumière d'Arnaud Depleschin, tandis que Nina Meurisse a été sacrée révélation féminine dans Camille de Boris Lojkine.

Le Prix Lumières du documentaire est allé à M de Yolande Zauberman et celui de l'animation à J'ai perdu mon corps de Jérémie Clapin, en lice pour les Oscars. Le trophée de la meilleure musique a été attribué à Alexandre Desplat pour Adults in the Room de Costa-Gavras.