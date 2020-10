Gad Elmaleh participe à Tous en cuisine, sa mère l'humilie en direct

"Première fois de ma vie en cuisine." Gad Elmaleh avait prévenu, l'épisode de Tous en cuisine (M6) en date du 1er octobre 2020 risquait bien d'être cacophonique. Pour commencer, l'émission a démarré avec un retard du chef. "J'espère qu'il va arriver, parce que c'est la première fois de ma vie entière que je vais faire la cuisine. Donc j'espère qu'il va arriver, parce que, s'il n'arrive pas, pour vous, ça ne va pas être un moment très instructif...", a déclaré l'humoriste. Une fois Cyril Lignac arrivé, ils se sont lancés dans la préparation laborieuse d'un gâteau au chocolat.

C'est là qu'est apparue l'invitée surprise de cette émission : Régine, la mère de Gad Elmaleh, venue en direct pour clasher son fils sur ses capacités culinaires. "Et méfiez-vous, parce qu'il n'y connaît absolument rien", insiste-t-elle, sous l'hilarité générale. Dans la panique, l'humoriste a fait tomber son fouet, alors qu'il essayait tant bien que mal de monter des oeufs en neige.

Finalement, Gad Elmaleh semble avoir trouvé un autre filon à exploiter. "Mais maman, je vais m'y mettre à la cuisine... je ne peux pas jouer au théâtre, je ne peux pas faire de tournée, je ne peux rien faire... Je vais m'y mettre, qu'est-ce que tu en penses ?", lance-t-il. "Tu pourrais peut-être chercher à travailler, puisque tu joues plus ! Trouve-toi un emploi quelconque", a plaisanté Régine Elmaleh.