Gad Elmaleh : Père Noël souriant avec Raphaël Mezrahi et Chantal Goya

Juste avant de s'envoler pour le Vatican avec la comédie musicale Bernadette de Lourdes, Gad Elmaleh a bravé le froid et commencé la collecte. Comme lui, l'acteur Zinedine Soualem, les frères Igor et Grichka Bogdanoff, les chanteurs Chantal Goya, Yannick et Jérémy Charvet (révélé par l'émission The Voice, saison 4), ainsi que la maire de Paris Anne Hidalgo ont honoré l'invitation du Secours Populaire et ainsi manifesté leur soutien à l'organisation.

Pour l'opération Les Pères Noël verts, le Secours Populaire a mis plus de 50 "hottes" de collecte à la disposition des généreux donateurs de cadeaux, hottes situées dans les locaux de l'Hôtel de Ville de Paris ou dans les mairies d'arrondissements, dans les antennes du Secours populaire de Paris ou chez les entreprises partenaires de l'opération. Une application permet de localiser la hotte la plus proche des utilisateurs.

Cette année, le Secours Populaire a pour objectif de recueillir plus de 15 000 cadeaux neufs, à destination d'enfants, de leurs parents et de toutes les personnes isolées amenées à croiser la route du Secours populaire de Paris cet hiver.