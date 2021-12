Gaëlle (Les Ch'tis) se marie pour la 2e fois : photos de sa nouvelle magnifique robe

Au mois d'octobre dernier, Gaëlle Petit a vécu le plus beau jour de sa vie en épousant son compagnon de longue date, dont l'identité est toujours méconnue du grand public. Mais le conte de fées n'était en réalité pas terminé après leur cérémonie intime et laïque. Et pour cause, le couple avait prévu de se dire "oui" une seconde fois, de manière plus officielle. Ce fut chose faite lundi 27 décembre 2021 ! L'ancienne star des Ch'tis s'est à nouveau unie à son homme au cours d'un mariage civil qui a eu lieu à la mairie du Luxembourg.

"Un beau cadeau après Noël. On termine l'année en beauté avec l'officialisation de notre mariage. Hier, on s'est dit OUI à la mairie", a écrit la rouquine sur Instagram mardi en légende d'une série de photos du grand jour.

Sur les images, Gaëlle Petit apparaît sur son petit nuage, ne pouvant s'empêcher de sourire à son époux dont le visage est flouté. Elle dévoile en revanche bel et bien sa nouvelle tenue prévue spécialement pour l'occasion. Il s'agit d'une magnifique robe blanche aux épaules dénudées, chic et épurée, qui lui couvre les jambes. Une robe qui ressemble quelque peu à la première qu'elle avait portée il y a deux mois. La création est d'ailleurs signée de la même marque, à savoir La mariée capricieuse. Une enseigne également choisie par Jessica Aïdi pour son mariage avec Marco Verratti. En revanche, Gaëlle a décidé d'innover pour sa coupe de cheveux. Cette fois, elle les a laissés tomber sur ses épaules. Le résultat est très réussi et les internautes n'ont pas hésité à complimenter sa beauté et à offrir toutes leurs félicitations pour ce nouveau mariage.