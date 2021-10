Gaëlle (Les Ch'tis) : 1res photos de son mariage, sa robe est sublime

Gaëlle Petit célèbre candidate des Ch'tis qui a tiré un trait depuis longtemps sur la télé-réalité, mène une vie discrète, loin des caméras. Dernièrement, celle qui préserve à présent sa vie privée, s'est mariée. Peu de choses ont été divulguées concernant ce grand événement mais la belle jeune femme a enfin partagé des photos d'elle en robe de mariée.

Et Gaëlle a choisi une création traditionnelle : une robe blanche aux épaules dénudées, légèrement bouffante, qui lui couvre les jambes. Bien sûr il y avait une traîne et elle a ajouté une touche d'originalité puisque sa tenue brillait légèrement. Elle était tout simplement sublime. La création était signée de la marque La mariée capricieuse, enseigne également choisie par Jessica Aïdi pour son mariage avec Marco Verratti. Côté coiffure, elle a opté pour un chignon légèrement décoiffé puisque quelques mèches retombaient sur son visage.

"On a toutes ce rêve de petite fille : la robe blanche, le voile dans les cheveux, le mariage parfait qu'on a scénarisé en secret des dizaines et des dizaines de fois. Ce jour est arrivé !!! J'y étais enfin. Ces derniers instants avant de te rejoindre m'ont bouleversé. Ils m'ont rempli d'émotions, de joie, d'amour, de paix. Je n'ai jamais été aussi confiante que ce jour-là. Je prenais conscience que ma vie allait changer et que j'étais sur le point de m'engager à un autre niveau avec toi. J'allais devenir tienne et tu allais devenir mien. La magie a opéré", a-t-elle écrit en légende des quelques photos dévoilées.