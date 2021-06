Gal Gadot maman pour la 3e fois : une petite fille, le prénom dévoilé !

Gal Gadot et son mari Yaron Versano sont les heureux parents d'une troisième fille ! La petite se prénomme Daniella et se porte comme un charme. L'actrice de 36 ans, déjà maman de Maya, 4 ans et Alma, 9 ans a immortalisé un merveilleux moment, sur Instagram.

Entourée de son compagnon et de leurs trois filles, l'interprète de Wonder Woman prend la pose sur le lit et présente le nouveau-né, emmitouflé dans les bras de sa grande soeur. "Ma merveilleuse famille. Je ne pourrais être plus reconnaissante et heureuse (et fatiguée). Nous sommes tous si enthousiastes à l'idée d'accueillir Daniella dans notre foyer. Je vous envoie à tous mes voeux d'amour et de santé", a écrit la jeune maman.

Dans les commentaires, l'actrice israélienne, a reçu les félicitations de proches et amis, dont le présentateur Assi Azar, en hébreux et anglais. "Mazel tov", "Félicitations à vous", peut-on lire.

Si on ne connaît pas la date exacte de la naissance de la petite Daniella, Gal Gadot avait annoncé sa grossesse le 1er mars, à travers, encore une fois, un cliché familial posté sur Instagram. "C'est reparti", avait légendé à l'époque la star hollywoodienne, tandis que son mari posait la main sur son ventre rond.