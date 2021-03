Gal Gadot enceinte : la star de Wonder Woman attend son 3e enfant

Gal Gadot est mariée depuis 2008 au promoteur Yaron Versano. Le couple a accueilli Alma en novembre 2011 puis Maya en mars 2017.

"C'est ringard mais je me sens comme Wonder Woman lorsque je donne la vie. Quand vous accouchez, vous vous sentez comme dieu. 'Oh mon dieu, j'ai fait ça.' La meilleure chose est devenir maman et de donner la vie", avait confié Gal Gadot à news.com.au en mai 2017, quelques semaines après être devenue maman pour la deuxième fois.

Les deux filles de Gal Gadot apparaissent dans Wonder Woman 1984, tout comme son mari. "Cela veut dire beaucoup et tout spécialement dans cette scène", avait avoué l'actrice dans l'émission GoodDay DC's Kevin McCarth. "Les avoir immortalisés dans le film avec moi, parce qu'ils en font partie, signifiait beaucoup et c'est un incroyable, incroyable souvenir que nous chérirons pour toujours", avait-elle ajouté.

Un garçon viendra-t-il agrandir cette belle famille ? Réponse dans quelques mois !