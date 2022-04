Game of Thrones : Une star de la série arrêtée pour "infraction sexuelle", un mineur impliqué

Une star de la série Game of Thrones a été arrêtée, un peu plus tôt en ce mois d'avril 2022, pour avoir commis un infraction d'ordre sexuel. Le comédien britannique Joseph Gatt, qui a incarné Thenn Warg dans la série signée HBO, aurait effectivement entretenu une correspondance en ligne "explicitement sexuelle avec une personne mineure". La police départementale de Los Angeles s'est rendue à son domicile munie d'un mandat de perquisition et a arrêté l'acteur de 47 ans.

Joseph Gatt a été placé en garde à vue puis a été relâché dans la foulée contre 5000 dollars, soit 4600€ environ, selon les informations de TMZ. C'est la ICAC, l'équipe américaine qui s'occupe des crimes en ligne impliquant des enfants, qui mène actuellement l'enquête et encourage quiconque détenant des informations à ce propos à se manifester. Connu pour son rôle dans la saison 4 de Game of Thrones, Joseph Gatt a également été aperçu dans les séries True Detective, Banshee, Les 100, Teen Wolf, ou encore plus récemment dans le film Dumbo, adaptation de la célèbre histoire par le réalisateur Tim Burton. Josep Gatt a nié toutes les accusations qui pèsent contre lui dans un communiqué partagé sur son compte Twitter le mercredi 13 avril 2022.