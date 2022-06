Gangnam style : Que devient le chanteur Psy, 10 ans après son succès phénoménal ?

C'était il y a dix ans déjà que la planète entière a été submergée par le phénomène Gangnam Style. Un rythme entraînant, une chorégraphie hypnotique et un clip hilarant, il n'en a pas fallu plus pour que le titre du coréen, Psy, devienne culte, et par la même occasion la première vidéo de YouTube à dépasser le milliard de vues. Un succès retentissant qui culmine aujourd'hui à plus du 4 milliards sur la plateforme et qui a fait de son interprète une icône générationnelle. Mais que devient-il dix ans après avoir explosé aux yeux du monde ?

Désormais dans la légende, Psy a pris du recul sur sa gloire. Des souvenirs et de la fierté, voilà ce qu'il reste au génie coréen de 44 ans interrogé par l'AFP chez lui à Séoul. "C'est le plus beau trophée de ma vie, professionnellement et personnellement. Quand je me produis sur scène, c'est mon arme la plus puissante, quand je voyage à l'étranger si je ne porte pas de lunettes de soleil, les gens ne me reconnaissent pas vraiment mais si je joue la chanson, le jeu est fait", a expliqué le précurseur de la vague K-pop à l'international.

Mise à part le fait d'avoir été mêlée à une sombre affaire de prostitution en 2019 au sein du fameux quartier huppé de Gangnam à Séoul, le chanteur ne faisait plus vraiment parler de lui en France. Il l'explique par le fait que son titre culte était devenu un fardeau trop lourd à porter. "Cette chanson a connu un succès immense donc dans mon cas c'était difficile car chaque chanson se devait d'être puissante. J'avais une énorme dépendance à cette chanson, ça me mettait une forme de pression mais c'était il y a presque dix ans donc aujourd'hui je suis libre."