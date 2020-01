Garou en deuil : il pleure "un homme exceptionnel"

Sur Facebook, le chanteur Bruno Pelletier (inoubliable interprète du tube Le Temps des cathédrales, issu de la comédie musicale culte Notre-Dame de Paris) a annoncé la mort de Paul Levesque. Dans la foulée, Garou a lui aussi rendu hommage au défunt, figure du show business québécois.

"Quelle tragédie que le départ de notre ami Paul Levesque... un producteur et ami loyal, sage et discret. À toi mon ami @Bruno_Pelletier, à toute la famille qui vit ce drame, je vous souhaite de le vivre dans la sérénité du souvenir de l'homme exceptionnel qu'il était. Toutes mes sympathies", a écrit Garou sur Instagram et Twitter. L'interprète de Seul, Je n'attendais que vous ou encore Sous le vent réagissait à une publication de son confrère Bruno Pelletier.

Sur Facebook, le chanteur a écrit : "C'est le coeur rempli de tristesse et de chagrin que je dois vous annoncer, avec la permission de la famille, le décès de mon ami, producteur et gérant, Monsieur Paul Levesque, hier soir [le message a été posté le dimanche 26 janvier 2020, NDLR] à l'hôpital du Sacré-Coeur. Je perds mon partenaire de route, mais surtout un ami qui m'a aidé à bâtir ma carrière depuis le tout début en 1990. Les mots me manquent tant la situation des derniers jours fut soudaine. (...) Une méningite bactérienne sévère a eu raison de mon ami. Nous sommes tous sous le choc et je vous demande, par respect pour la famille, de respecter leur intimité. (...) Paul était un homme apprécié des musiciens, techniciens et autres producteurs, agents et bien sûr des fans... je ne peux avertir tout le monde, je vous remercie d'avance. Salut mon Paul, on aura eu toute une 'ride' ensemble ! Merci pour toutes ces belles années, mon frère, bon voyage et repose en paix."