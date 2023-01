Gaspard Ulliel : Hommage symbolique de son ex Gaëlle Pietri pour le premier anniversaire de sa mort

Gaspard Ulliel aurait eu 38 ans ce jeudi 19 janvier 2023, s'il n'était pas décédé l'année dernière à la suite d'un accident de ski en Savoie. Pour célébrer cet anniversaire dramatique, son ex-compagne Gaëlle Pietri s'est recueillie à l'église Saint-Eustache de Paris (là où se sont déroulées les obsèques de l'acteur), où elle a posté une photo de la statue de la Vierge Marie sur son compte Instagram, en story. Comme on dit : une image peut valoir mille mots.

Pour rappel, la maman de son fils Orso (qui fêtait récemment ses 7 ans) lui a déjà rendu hommage à plusieurs reprises depuis le drame. Notamment par le biais de la Fondation Tara Ocean, qui a "pour mission d'explorer l'Océan par la science pour mieux le comprendre et partager ses connaissances et découvertes scientifiques afin de créer une prise de conscience citoyenne et collective".

Sensible aux questions climatiques

Car comme le rappelait la top model en février dernier sur son compte Instagram, le lauréat du César du meilleur espoir masculin en 2005 pour son rôle dans Un long dimanche de fiançailles, ainsi que celui du meilleur acteur pour son interprétation dans Juste la fin du monde en 2017 était "plongeur" et "sensible aux questions climatiques et soucieux de la protection de la biodiversité sous-marine". Ainsi, "il aurait souhaité que les élans suscités par sa disparition aillent pour la défense de ces causes qui lui tenaient à coeur".

C'est notamment pour cette raison qu'en novembre dernier, elle embarquait à bord d'un navire avec Serge Ulliel, le père de l'acteur, et leur fils Orso, afin d'aider la fondation à remplir ses objectifs. A noter qu'il y a deux jours, la justice donnait des nouvelles concernant l'enquête sur l'accident de l'acteur. La procureure de la République d'Albertville Anne Gache a notamment annoncé que le dossier avait "officiellement été classé sans suite", alors que les enquêteurs cherchaient à comprendre depuis plusieurs mois les circonstances exactes de ce drame.