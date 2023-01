Mort de Gaspard Ulliel : des nouvelles de l'enquête sur son accident de ski, un an après le drame

Le 19 janvier 2022, soit il y a un an jour pour jour, le cinéma français était frappé par un drame : la mort de Gaspard Ulliel, lauréat du César du meilleur espoir masculin en 2005 pour son rôle dans Un long dimanche de fiançailles, ainsi que celui du meilleur acteur pour son interprétation dans Juste la fin du monde en 2017. L'acteur de 37 ans avait été victime d'un accident de ski sur le domaine de La Rosière en Savoie, avant de finalement succomber à ses blessures au CHU de Grenoble. Et ce jeudi, la procureure de la République d'Albertville Anne Gache a donné des nouvelles de l'enquête concernant sa mort, annonçant ainsi que le dossier avait "officiellement été classé sans suite".

Pour rappel, alors que l'autre skieur avec qui il était entré en collision n'avait pas pris la fuite, les enquêteurs avaient cherché à comprendre les circonstances de l'accident. Et d'après les premières constatations et témoignages, si la zone était déjà considérée dangereuse, les deux skieurs n'avaient "pas une vitesse excessive" ou un comportement dangereux. Cependant, le visage du parfum Bleu de Chanel s'était montré imprudent en ne portant pas de casque ce jour-là.

Il avait également été annoncé à l'époque qu'aucune autopsie ne serait pratiquée. Et on sait donc désormais qu'il n'y aura à priori aucune suite à cette affaire.

Il était tellement vivant

Quoiqu'il en soit, cette tragique disparition avait bien évidemment plongé ses proches dans un immense chagrin. Ce fut notamment le cas pour l'actrice luxembourgeoise Vicky Krieps. "Il était tellement vivant... On était un peu comme des âmes soeurs, on n'entrait pas dans des boîtes préfabriquées, on était au-delà. On avait une façon de voir la vie plus complexe. On ne peut pas toujours expliquer les choses, mais on peut les vivre", avait-elle expliqué pour Le Parisien en novembre dernier.

Son ex-compagne Gaëlle Pietri, avec qui il avait eu un petit garçon prénommé Orso et aujourd'hui âgé de 7 ans, avait également été très attristée par ce drame. Elle lui rendait notamment hommage en s'engageant dans une cause qui lui tenait beaucoup à coeur, à savoir la protection de l'environnement marin.