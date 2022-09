Gazon maudit : Josiane Balasko apporte son soutien à la nouvelle version du film !

C'est le retour d'un grand classique, non pas au cinéma, mais cette fois-ci au théâtre ! En 1995, les spectateurs découvraient le trio incroyable formé par Victoria Abril, Alain Chabat et Josiane Balasko dans un film réalisé par cette dernière, l'inoubliable Gazon Maudit. Difficile de revoir la comédie sur grand écran de nos jours, si ce n'est lors de séances exceptionnelles. Heureusement, elle a été adaptée et mise en scène, sur les planches, par la talentueuse Hélène Zidi !

Il faudra se rendre au théâtre Les Enfants du paradis, dans le 9e arrondissement de Paris, pour découvrir cette performance inédite. S'il est nécessaire de patienter jusqu'au 29 septembre prochain pour assister au spectacle, quelques veinards ont eu droit à une petite avant-première, le 14 septembre, dont Josiane Balasko elle-même, venue applaudir la relève ! Etaient également présents les quatre héros de cette pièce, évidemment, à savoir Manon Gauthier, Mila Michael, Jordan Topenas et Paul Valy, mais également Benjamin Carette et Hélène Zidi, à l'origine de cette production.

Décidément, quelle rentrée pour Josiane Balasko ! Outre le fait qu'elle voit l'un de ses projets honoré sur les planches, elle retrouve, elle-même, le théâtre puisqu'elle est actuellement à l'affiche d'Un Chalet à Gstaad, depuis le 16 septembre 2022, avec Armelle, Philippe Uchan et Stéphan Wojtowicz. Gazon Maudit est le 4e film réalisé par la maman de Marilou Berry. Pour rappel, ces folles aventures avaient été sélectionnées, en 1996, pour représenter la France à l'Oscar du meilleur film étranger sous le nom de French Twist. Cette comédie désopilante raconte l'histoire de Laurent, un mari volage, et de Loli, qui forment ensemble un couple heureux et bourgeois, dans une petite ville du Sud, jusqu'à ce que Marie-Jo ne débarque dans leur vie à cause d'une panne de minibus. Pour découvrir l'adaptation théâtrale de Gazon Maudit, rendez-vous, donc, au théâtre Les Enfants du paradis jusqu'au 31 décembre 2022.